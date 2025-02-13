四川省成都市の駅に停車する観光列車のラウンジカーの写真/Liu Kun/Xinhua/Getty Images香港（ＣＮＮ）中国商務部、文化観光部などは１１日、シニア世代の観光客に照準を合わせた「シルバー列車」網を、２０２７年までに整備する計画を発表した。中国共産党機関紙・人民日報系「環球時報」によると、シルバー列車には手すりや酸素ボンベ、緊急呼び出しボタンなどを完備し、専門の介護、医療スタッフが病人の手当てや応急薬の処方に