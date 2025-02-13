「ももいろクローバーZ」の百田夏菜子（30）、お笑いコンビ「ブラックマヨネーズ」の小杉竜一（51）が13日、都内で行われた米映画「キャプテン・アメリカ：ブレイブ・ニュー・ワールド」（14日公開）のジャパンプレミアにゲストで登場した。この記事の写真を見る今作はマーベル・スタジオの人気シリーズ最新作。キャプテン・アメリカを継承したファルコンことサム・ウィルソンの新たな戦いを描く。百田はマーベル作品の「ブラック