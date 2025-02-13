ダンス＆ボーカルグループ・AAAの宇野実彩子（38）が13日、自身のSNSを更新し、第1子妊娠を発表した。夫は3人組グループ・NEWSの小山慶一郎（40）。【発表全文】達筆！直筆で第一子妊娠を報告した宇野実彩子宇野は直筆のメッセージで「この度、第一子を授かりましたことをご報告させていただきます。私の身体で頑張っている小さな命の成長を感じながら、毎日を大切に過ごしています」と報告した。続けて「アーティストとして