タレントのゆうちゃみこと古川優奈が１３日、都内で行われた、文部科学省主催の「わたしとみらい、つながるサイエンス展〜あなたは、未来をつくれる人〜プレイベント開会式」に出席した。大阪・関西万博で開催される「わたしとみらい、つながるサイエンス展」のプレイベントである同展示会では、大学や企業、自治体が協働する研究プロジェクトの成果を発信する。同イベントは１６日までで、万博では８月１４〜１９日に開催