13日、俳優の溝端淳平さん、声優の村井國夫さん、森川智之さん、お笑い芸人の小杉竜一さん（ブラックマヨネーズ）、ももいろクローバーZの百田夏菜子さんが、映画『キャプテン・アメリカ：ブレイブ・ニュー・ワールド』ジャパンプレミアに登壇しました。【写真を見る】【百田夏菜子】から揚げは「深いんですよぉ」ブラマヨ小杉の追求に食い下がる村井さんは、自身が声をあてた「レッドハルク」の雄叫びをあげながら登場。本人が照