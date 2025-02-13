３月末で閉店する松本市の井上本店では、最後の物産展「九州の物産展」が13日から始まりました。井上は、本店が閉店したあと近くのビルにサテライトショップを設ける方針です。明太子や辛子レンコンなど九州の特産品がずらりと並ぶ井上本店で始まった「九州の物産展」。初日の13日は開店時間の午前10時から多くの買い物客でにぎわっていました。40回目となる今回は39店舗が出店し、日替わりの限定商品などを販売しています。市内「