夜の町にあふれる外国人観光客。人気のリゾート地では今、いわゆる“夕食弱者”が急増しています。飲食店の店主は「湯沢名物“夕食難民”といわれるくらい、めちゃくちゃ“夕食難民”がいる」と話します。取材班が向かったのは年間300万人以上のスキー客らが詰めかける新潟県のスキーリゾート、湯沢町。夕食時が近づくと町の景色は一変します。駅からすぐのラーメン店には、外国人観光客が長い行列を作っていました。この他、町の