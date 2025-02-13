東京・秋葉原にある中古パソコンの専門店で、商品ではなく店の備品を狙ったスピーカー泥棒の犯行の様子をカメラが捉えていました。1月19日、客で混み合う店内に現れた中年の男。早速、棚の上に置いてあるスピーカーをちらり。その後、商品を選ぶそぶりを見せながら、店の奥へ。接客中の店員を2度確認すると、入店から約1分後、再びスピーカーの前へ。そして、他の客の様子をうかがいながら、素早くスピーカーに手を伸ばし足早に去