ぼる塾・田辺智加さんが、個人のYouTubeチャンネルに『【‎Nongshim チャパゲティ カップ‎】サンドイッチはデザートよ！【パンツがない】』の動画をアップ。この中で、韓国でも人気の“即席麺”を紹介してくれました♪【関連】辻希美、17歳の長女・希空もお気に入り！親子で“箱買い”インスタント麺を紹介「これ1番好き」九州と東京を往復するなど、多忙なスケジュールをこなしたという田辺さん。今回の動画で「ハード