旅工房は、2025年6月期中間決算（2024年7月〜12月）を発表した。純損益は3,200万円の赤字だった。売上高は18億3,000万円、営業損失は2,500万円、経常損失は2,600万円だった。売上高は伸長し、営業損失も改善した。採算性を重視し、ヨーロッパや東南アジア方面を中心とした需要の取り込みのほか、韓国や台湾などのアジアやオセアニアの賞品拡充などを進めた。法人旅行の取り扱いも堅調に推移した。旅行前受金の増加によって現預金が