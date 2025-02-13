巨人の森田駿哉投手が１３日、第３クールが終了した２軍の宮崎キャンプでの手応えを語った。ドラフト２位で入団した昨季は４月に左肘手術を受けて１軍登板なしに終わったが、今月９日には１５０球の熱投を見せるなど調整は順調。「球数も投げられているし、けがをせずにできているのはいいと思う」と振り返り、キャンプ後半へ向けては「実戦も入ってくるのでしっかりと準備をしたい。今できるベストを出せれば」と意気込んだ。