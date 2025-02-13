フジテレビ「ホンマでっか！？ＴＶ」が１２日、放送され、ゲストの野呂佳代と同じ元ＳＤＮ４８のメンバーが「芸能人不動産評論家・なちゅ」として登場した。ＳＤＮ卒業後に不動産業界に入り、１９年に宅地建物取引士の資格を取得。現在は芸能人や著名人を顧客にして御用達不動産も立ち上げて活動していることが紹介された。なちゅは、「タワマン（タワーマンション）の低層階に人気が集まっています」と情報を紹介。「周りの