去年（2024年）12月22日の午前0時すぎ、熊本市東区の国道57号（通称：東バイパス）の交差点で警察が撮影した写真には、交差点の中央付近に2人乗りのバイクと、歩道上にいる多数の人の姿が写っています。 【写真を見る】国道57号を暴走するバイク／歩道には見物人（去年12月22日）提供：熊本県警 警察はきょう（2月13日）、バイクの後ろに乗っていたとみられる熊本市に住む建設作業員の17歳の少年を公務執行妨害の疑いで逮捕し