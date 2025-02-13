【モデルプレス＝2025/02/13】歌手の森口博子が11日、オフィシャルブログを更新。親子ショットを投稿した。【写真】森口博子、美人母顔出し密着ショット◆森口博子、親子ショットを投稿この日、森口は親子で出演したテレビ朝日系「徹子の部屋」（毎週月曜〜金曜よる13時〜）の再放送が12日に行われることを告知。「親子出演を特集した『たくましい母と娘』傑作選が放送されます」というメッセージとともに、徹子の部屋へ出演した際