Ray世代の家族関係が知りたい！そこで今回は、約100人のRay読者のエピソードをデータ化してみました。Rayガールの親世代って？家族とどれくらいの頻度で連絡とってる？などあるあるな話からみんなの秘話までルーツをひもときます。家族ルーツをきっかけに自分と向きあってみて♡家族ルーツDATA約100人のRay読者のエピソードをデータ化！あるあるな話からみんなの秘話までルーツをひもときます。Question Rayガールの親世代っ