°Ï¸ë³¦¤ÎºÇ¹â°Ì¤òÁè¤¦Âè£´£¹´ü´ýÀ»Àï¼·ÈÖ¾¡Éé¡ÊÆÉÇä¿·Ê¹¼Ò¼çºÅ¡¢ÆÃÊÌ¶¨»¿¡¦¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡Ë¤ÎÂè£´¶É¤¬£±£²¡¢£±£³Æü¡¢ÀÅ²¬¸©Ç®³¤»Ô¤Î¡ÖÇ®³¤¸å³Ú±à¥Û¥Æ¥ë¡×¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢£±£³Æü¸á¸å£·»þ£³£°Ê¬¡¢Ä©Àï¼Ô¤Î°æ»³ÍµÂÀ²¦ºÂ¡Ê£³£µ¡Ë¤¬°ìÎÏÎË´ýÀ»¡Ê£²£·¡Ë¤Ë£³£±£¶¼ê¤Þ¤Ç¤ÇÀèÈÖ£´ÌÜÈ¾¾¡¤Á¤·¤¿¡£°æ»³²¦ºÂ¤Ï¥·¥ê¡¼¥º£³¾¡£±ÇÔ¤È¤·¡¢£´´ü¤Ö¤ê¤Î¥¿¥¤¥È¥ëÃ¥´Ô¤Þ¤Ç¤¢¤È£±¾¡¤ËÇ÷¤Ã¤¿¡£°æ»³²¦ºÂ¤ÎÉõ¤¸¼ê¡¢¹õ£±£±£³°Ê¹ß¤â¶¥¤ê¹ç¤¤¤¬Â³¤­¡¢