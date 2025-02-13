4月に開幕する大阪・関西万博での交通渋滞の緩和のため、企業に在宅勤務などを呼びかける「交通需要マネジメント（TDM）」で、大阪府と大阪市は13日、開幕直前の「テストラン」への招待など、TDMに協力する企業への三つの「恩恵」策を発表した。登録企業数が目標の2割に届かないなど伸び悩んでいるためで、これをテコに協力企業の増加を狙う。万博会場の人工島・夢洲（ゆめしま）（大阪市此花区）には、開催する半年間で計約28