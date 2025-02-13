家電メーカーのバルミューダが13日公表した2024年12月期決算（日本基準）は純損益が6700万円の黒字で、前年の赤字（20億7100万円）から2年ぶりに黒字転換した。海外で製造して国内で売るビジネスモデルのため、円安が直撃して製造コストが急騰していたが、少しずつ「円安耐性」がついてきた。円安への対応として、商品の値上げや部品の共通化によるコスト削減をしたほか、電気ケトルやカセットコンロなどの新商品を積極的に投