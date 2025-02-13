俳優溝端淳平（35）が13日、都内で行われた米映画「キャプテン・アメリカブレイブ・ニュー・ワールド」（14日公開）ジャパンプレミアに登壇した。初代キャプテン・アメリカからその名を継承したサム・ウィルソン役の日本語版声優を、14年から6作品にわたり務めてきた。今作では、新キャプテン・アメリカに就任したサムが躍動。「ついに時を経て、キャプテン・アメリカとして、スクリーンの主役として帰ってきました。本当に今日