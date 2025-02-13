レモネードの売り上げを、小児がんの治療などに役立てる「レモネードスタンド」。 【写真を見る】小児がんに理解を中高生らが100万円を病院に寄付さらに患者とその家族をケアする物も…そこには「ある思い」が（山形） この活動に取り組むボランティアサークルが、きょう、集めた寄付金を、山形大学医学部に寄付しました。 寄付金のほかに、メンバーの過去の経験が詰まった、『ある物』も贈られま