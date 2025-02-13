世界最高の選手たちの豪華すぎる共演です。約2分の映像は映画ではありません。大谷翔平選手（30）が世界を代表するアスリートと共演しました。NBAシーズン通算得点数歴代1位、史上最高のオールラウンダーと称されるレブロン・ジェームズ選手（40）と世界最優秀選手賞「バロンドール」を8回受賞しているリオネル・メッシ選手（37）。そして、MLB史上初のフィフティー・フィフティーを達成した大谷選手です。日本の盛り上