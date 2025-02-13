石川県の馳浩知事は13日の記者会見で、去年元日の能登半島地震発生以降、公務などで着用している県の防災服について「仮設住宅がすべて完成し、被災者への鍵の引き渡しが終わったら脱ぎたい」と述べました。地震と9月の奥能登豪雨による被災者向け仮設住宅の整備が完了する今年3月末頃を区切りとする考えを示しました。 馳氏は、公の場での防災服着用を続けた狙いを「石川県は緊急非常事態であるという認識を多くの人に持っても