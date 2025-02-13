ホテルの利用客からの相談や要望などに対応する技術を競うコンクールが、13日、鹿児島市で開かれました。 コンクールは、城山ホテル鹿児島がフロントやレストランなど客に直接サービスを提供する従業員およそ300人を対象に開いています。今回は、入社5年未満のフレッシャーズ部門に5人、5年以上のエキスパート部門に5人が出場しました。 「同窓会会場にホテルを検討中の客」に、4分間でおすすめの