職場でのトラブル、悩みの相談に応じる「労働相談ホットライン」が14日まで全国一斉に行われます。■相談員「連合なんでも労働相談ホットラインです。」電話相談は、労働組合「連合」が13日から全国で一斉に行っているものです。福岡市博多区の連合福岡では、3人の相談員が電話での相談に応じました。上司からのパワハラや勤務中に休憩時間がないなどの相談が寄せられたということです。 連合によりますと、年度末が近いこの時