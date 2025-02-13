【ボツ 「少年ジャンプ」伝説の編集長の“嫌われる”仕事術】 5月22日発売予定 価格：1,760円 小学館集英社プロダクションは鳥嶋和彦氏による単行本「ボツ 『少年ジャンプ』伝説の編集長の“嫌われる”仕事術」を5月22日に発売する。価格は1,760円。 なお、発表は堀井雄二氏と“マシリト”こと鳥嶋和彦氏がホストを務める「ゆう坊&マシリトのKosoKoso