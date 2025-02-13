NHK連続テレビ小説第111作目『おむすび』の主演を務めた橋本環奈がクランクアップを迎えた。 参考：『おむすび』愛子がブログ閉鎖を決めたワケ先人の歩みの上にある“朝ドラの現在” 2024年度後期、NHK大阪が製作を務める本作は、平成・令和を舞台にしたオリジナル作品。“ギャル”だった主人公が栄養士となり、現代の抱える問題を解決していく。脚本は『ハコヅメ～たたかう！交番女子～』（日本テレビ系）、