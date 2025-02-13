2月15日14時30分より放送のオーディション番組『応援-HIGH～夢のスタートライン～』（日本テレビ系）の、第1話予告編が公開された。 （関連：【映像あり】オーディション番組『応援-HIGH～夢のスタートライン～』第1話予告編） 本映像では、8人のランナー（オーディション挑戦者）たちがデビューに向けた期待や緊張を胸に、夢のマラソンレース