広島市中区の商業施設「パセーラ」について、２０２５年の秋に「水族館」や「飲食スペース」がオープンすることが発表されました。計画が発表されたのは、そごう新館跡を含むパセーラの２つのフロアです。６階にオープンするのは「シェア型フードホール」です。座席に座ったまま様々な店のメニューを注文することができる、中国地方初出店の施設です。広島の名物料理や地元食材を