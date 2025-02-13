2月12日の『上田と女が吠える夜』（日本テレビ系）で放送された、「リアルな妊娠＆出産体験SP」特集。小倉優子や加藤夏希、平愛梨らをゲストに迎え、出産にまつわるリアルな経験を語り合うものだったが、出演キャストの配分に、疑問が寄せられている。番組中では、自然分娩や無痛分娩、帝王切開など、さまざまな出産経験者が登場。小倉が自然分娩の痛みについて「グリム童話の太い斧で、腰をずっと切り刻まれてるような感じ」