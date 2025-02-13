○巴 [東証Ｓ] 発行済み株式数(自社株を除く)の8.9％にあたる360万株(金額で43億3440万円)を上限に、2月14日朝の東証の自己株式立会外買付取引「ToSTNeT-3」で自社株買いを実施する。 ○高砂熱 [東証Ｐ] 発行済み株式数(自社株を除く)の2.5％にあたる170万株(金額で80億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は4月1日から6月30日まで。 ○日ハム [東証Ｐ] 発行済み株式数の3.8％にあたる386万3900株の自社株