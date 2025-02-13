大相撲名古屋場所の新会場となるIGアリーナの完成予想図と写真に納まる出羽海担当部長＝13日、名古屋市7月の大相撲名古屋場所の出羽海担当部長（元幕内小城ノ花）が13日、会場視察に訪れている名古屋市内で取材に応じ、新会場となるIGアリーナでの開催に「天井が高くてとにかく広い。升席が広くなるし、いすの座り心地も良さそうなので、多くの方に来ていただきたい」とPRした。同市北区に建設中のIGアリーナは“アジア最大級