車が突っ込んだ事件の現場に展開する警察車両＝13日、ミュンヘン（DPA提供・AP＝共同）【ミュンヘン共同】ドイツ南部ミュンヘンで13日、小型車が労働組合のデモ隊に突っ込み、28人が負傷した。地元警察が明らかにし、運転していたアフガニスタン人の男（24）を拘束したと発表した。背景は不明だが、ドイツのメディアは運転手が高速で意図的に突っ込んだとの目撃情報を伝えた。ミュンヘンが位置するバイエルン州のゼーダー州首