¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/02/13¡ÛEXILE TAKAHIRO¤¬2·î12Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£»°ÂåÌÜ J SOUL BROTHERS¤Îº£»ÔÎ´Æó¤È¤Î¡È¥Ú¥¢¥ë¥Ã¥¯É÷¡É¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛEXILE TAKAHIRO¡õº£»ÔÎ´Æó¡¢¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¤Î¤ªÂ·¤¤¥³¡¼¥Ç¥·¥ç¥Ã¥È¢¡EXILE TAKAHIR0¡¢º£»ÔÎ´Æó¤È¸¶½É¤ØTAKAHIRO¤Ï¡ÖÀèÆü¡¢µ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¸¶½É¤Ø¡×¤È½ñ¤­½Ð¤·¡¢º£»Ô¤é¤È»£±Æ¤·¤¿µ­Ç°¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£2¿Í¤Ï¶¦¤ËÀÖ¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ë¥Ç¥Ë¥à¡¢¥µ¥ó¥°¥é¥¹¡¢¹õ¤Î³×·¤¤ò¹ç¤ï¤»¡È¥Ú