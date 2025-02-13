【モデルプレス＝2025/02/13】俳優の溝端淳平が13日、都内で開催されたマーベル・スタジオ最新作「キャプテン・アメリカ：ブレイブ・ニュー・ワールド」（2月14日公開）ジャパンプレミアに出席。2代目キャプテン・アメリカであるサム・ウィルソンを演じた心境を明かした。【写真】溝端淳平、涙で共演俳優と熱い抱擁交わす◆溝端淳平、“新キャプテン・アメリカ”としての重責語る今作は“初代”キャプテン・アメリカことスティーブ