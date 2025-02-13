東京国立博物館は、2025年も春の恒例企画「博物館でお花見を」を実施します。 東京国立博物館「博物館でお花見を」  東京国立博物館は、2025年も春の恒例企画「博物館でお花見を」を実施。本館では、桜をモチーフにした日本美術の名品を各展示室で見ることができます。また、庭園では約10種類の桜が次々と開花します。作品鑑賞とあわせて、ぜひ庭園の散策も楽しめます。■本館で桜めぐり主に日本美術を展示する本館