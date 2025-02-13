ベトナム人の男2人が、解体中の区役所から銅線を盗んだ疑いで再逮捕されました。ベトナム国籍のグェン・クィ・ビン容疑者（32）ら2人は、2024年11月、解体中だった東京・中野区役所の旧庁舎に侵入し、銅線ケーブル12本や銅板など42万円相当を盗んだ疑いが持たれています。現場にはケーブルの外側だけが残され、銅線の部分だけが抜き取られていました。犯行の約1カ月後、2人は東京・千代田区の気象庁の旧庁舎に侵入し、現行犯逮捕さ