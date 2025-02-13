２月９日までの１週間に県内の定点医療機関で確認された感染症のうち、リンゴ病が県内全体で警報レベルとなっています。 伝染性紅斑、いわゆるリンゴ病はウイルスによる感染症で子どもを中心に感染しほおなどに赤い発疹が出ますが妊婦が感染すると流産や死産につながる恐れもあります。 ２月３日から９日までの１週間に県内の定点の医療機関で確認されたのは６９人と前の週より減少しました。１つの医療機関あたりで１．４４人と