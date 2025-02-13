ジェットスター・ジャパンは、「スーパースターセール」を2月14日正午から17日午後0時59分まで開催する。国内線12路線を対象に、往復予約で片道1,990円からとする。搭乗期間は5月7日から7月10日まで。設定路線とエコノミークラス「Starter」の片道最低運賃は、以下の通り。いずれも設定席数には限りがあり、一部期間は対象外となる。燃油サーチャージなし、支払手数料や空港使用料等は別途必要となる。・東京/成田発着旭川・松山・