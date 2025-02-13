¥¦¥¿¥Ò¥á¥É¥ê¡¼¥à¡¦Ì´ºé¤¤¤Ö¤­¡ß»³ºêÎèÆà¤Î¥¯¥í¥¹¥È¡¼¥¯¡ª ¸ÄÀ­Ë­¤«¤Ê¥½¥í¤Î¥¦¥¿¥Ò¥áÃ£¤¬¾¼ÏÂ¡¦Ê¿À®¡¦ÎáÏÂ¤Î¿À¶Ê¤ò²Î¤¤·Ñ¤°¥á¥Ç¥£¥¢¥ß¥Ã¥¯¥¹²»³Ú¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ø¥¦¥¿¥Ò¥á¥É¥ê¡¼¥à¡Ù2·î24Æü(·î½Ë)¤Ë¤Ï3rd¥é¥¤¥Ö¡Ø¡Ö¥¦¥¿¥Ò¥á¥É¥ê¡¼¥à¡×»Ë¾åºÇÂç¤Î3rd¥é¥¤¥Ö¡ÁÄ¶½ÅÂçÈ¯É½¤ò¸½ÃÏ¤Ç³§ÍÍ¤È¡Á¡Ù¤ò¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£HOMINIS¤Ç¤Ï¡¢¥ê¥ì¡¼¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ËÂ³¤¯¥¦¥¿¥Ò¥á¥É¥ê¡¼¥à´ë²èÂè2ÃÆ¤È¤·¤Æ¡¢¥­¥ã¥¹¥È¤È¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¥¯¥í¥¹¥È¡¼¥¯¤ò¤ªÆÏ¤±¡ª1