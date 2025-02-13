俳優の吉野北人（RAMPAGE）、志田彩良、堀未央奈、英勉監督が13日、都内で行われた映画『遺書、公開。』の大ヒット御礼舞台あいさつに登壇した。【ソロ写真】爽やかすぎる！ジャケットスタイルで笑顔をみせる吉野北人登壇者たちは、ステージ上にランアップされると一礼。そして、その直後にMCの日本テレビの市來玲奈アナウンサーから名前を紹介されると再び一礼した。お辞儀2連発に登壇者たちは苦笑いで、市來は「私のタイミン