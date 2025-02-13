[チューリッヒ １３日 ロイター] - スイス連邦統計局が１３日発表した１月の消費者物価指数（ＣＰＩ）は前年同月比０．４％上昇し、２０２１年４月以来の低い伸びを記録した。スイス国立銀行（中央銀行）による利下げ余地が広がった。ロイターがまとめたアナリスト予想と一致した。１２月は０．６％だった。前月比では０．１％下落し、こちらも予想と一致した。スイス中銀はインフレ目標を０─２％に設定している。１２月の金