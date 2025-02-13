慶応義塾大学などの研究チームは失明した人の視覚を再生する治療薬の実用化を目指し、臨床試験を開始したと発表しました。慶応大学などが開発した「RV−001」はどちらか一方、あるいは両方の目で光を感じることができない状態の人の視覚を再生することを目指しています。眼球の内部に注射することで、網膜に残っている神経細胞に「キメラロドプシン」という光の感度が高い独自のタンパク質の遺伝子を投与し、光を感じること