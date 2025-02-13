【HG マクロス予想】 2月14日18時ごろ 発表予定 BANDAI SPIRITSは、企画「HG マクロス予想」の作品を2月14日18時ごろに発表する。 本内容は、2024年10月11日から行なわれた同社が展開するプラモデルシリーズ「HG（ハイグレード）」で商品化されるマクロス作品を予想する企画となっており、予想段階では「マクロスゼロ」「超時空要塞マクロス 愛・おぼえていますか