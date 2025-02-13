光遺伝学を利用した治験のイメージ慶応大と名古屋工業大などのチームは13日、神経細胞の働きを光で制御する「光遺伝学」という手法を使い、光を受け取る網膜の視細胞が徐々に機能を失い失明につながる目の難病「網膜色素変性症」で失われた視覚を再生する遺伝子治療薬の臨床試験（治験）を始め、1例目の患者への投与を終えたと発表した。光遺伝学の臨床応用は国内初という。チームの栗原俊英慶応大准教授は「治療法がない病気