アップアップガールズ(2)の佐々木ほのかさんとO2の南みゆかさんの19歳コンビが、アイドルグラビア誌BOMB3月号（ワン・パブリッシング）通常版表紙を飾りました。グラビアもグループ活動も絶好調な2人がグラビア初共演です。【写真】佐々木ほのかさん＆南みゆかさんのまぶしい19歳ペア撮影当日が初対面だという2人がバレンタインをテーマに撮影したグラビアは、赤と青のカラフルな柄ビキニで笑顔のスタート。ニットカーディガンに着