ヨーロッパリーグ(EL)のノックアウトフェーズ・プレーオフ1stレグが13日に開催される。日本人選手所属クラブと強豪クラブを中心に、ラウンド16進出を懸けた初戦の展望を紹介していく。◆プレーオフ1stレグ2/13(木)《26:45》フェレンツヴァーロシュ vs ビクトリア・プルゼニサン=ジロワーズ vs アヤックスミッティラン vs レアル・ソシエダフェネルバフチェ vs アンデルレヒト《29:00》トゥベンテ vs ボデ/グリムトAZ vs ガラタサ