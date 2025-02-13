県が昨年度に実施した県民幸福度アンケートの結果概要が発表され、幸福を実感している県民は７１．１％と初めて７割を超えました。 県は、県民幸福度の向上に向けて県民アンケートや統計データを取りまとめて分析する「県幸福度レポート」を毎年作成しています。１３日の会見で、山本知事が結果の概要を発表し、幸福を実感している県民は７１．１％で前年度を４．３ポイント上回り、初めて７割を超えまし