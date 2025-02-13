(参加者)「ホテルの近くに展望台があるのでそちらで桜島も一望できる。よろしければ行ってみてください」鹿児島市のホテルで13日、従業員が客へのおもてなしを競うホテリエコンクールが開かれました。コンクールは鹿児島市の城山ホテル鹿児島がホテリエ育成のため毎年開いていて、入社が5年未満の若手や5年以上のベテランなど合わせて10人が参加しました。(参加者)「個室料と飲み放題のプランとフルコースで