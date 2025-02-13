在京民放キー局５社の２０２４年４〜１２月期連結決算は、地上波テレビ放送のＣＭ収入などが好調で全社が増収となり、本業のもうけを示す営業利益も全社が増益だった。ＴＢＳホールディングス（ＨＤ）とテレビ朝日ＨＤは、２５年３月期の業績予想を上方修正した。ＴＢＳＨＤの売上高は前年同期比２・５％増の３０２９億円で、４〜１２月期として過去最高だった。日本テレビＨＤもＣＭ収入が堅調だったほか、海外向けの番組販売