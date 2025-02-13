株式会社ワコムは、ペンタブレットのフラッグシップモデル「Wacom Intuos Pro」を刷新。読み取り範囲を広げるなどの強化を行い、今春に発売する。 サイズの異なる、small、medium、largeの3種類を用意。それぞれ、従来モデルよりも読み取りエリアを広げながらも小型・薄型化を実現した。また、一般的なPCモニターのアスペクト比にあわせ、作業エリアを16:9としている。 「Intuos Pro」は、フォトエディターや